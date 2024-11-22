О нас

Канада подтвердила доставку ЗРК NASAMS в Украину

Канада подтвердила доставку ЗРК NASAMS в Украину Канада уже передала Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 19:52
Канада подтвердила доставку ЗРК NASAMS в Украину

Канада уже передала Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр национальной обороны страны Уильям Блэр на форуме по безопасности в Галифаксе.

"Я рад сообщить, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, который мы приобрели почти два года назад в партнерстве с Соединенными Штатами, уже доставлен в Украину", - сказал министр.

Правительство Канады 11 января 2023 года объявило, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (около 303 млн долларов по существовавшему на тот момент курсу).

Как ранее сообщалось, средства на закупку ЗРК были переведены не сразу, а американский Конгресс одобрил передачу лишь в мае 2023 года. Ранее Блэр обвинял США в затягивании процесса доставки NASAMS в Украину.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Испания оштрафовала пять авиакомпаний на 180 млн евро
Испания оштрафовала пять авиакомпаний на 180 млн евро
22 ноября 2024 г. 19:38
В Афганистане неизвестные убили 12 прихожан мечети
В Афганистане неизвестные убили 12 прихожан мечети
22 ноября 2024 г. 19:33
ООН: В 2024 году зафиксировано рекордное число смертей гуманитарных работников
ООН: В 2024 году зафиксировано рекордное число смертей гуманитарных работников
22 ноября 2024 г. 19:10
В Ливане ранены четверо миротворцев ООН
В Ливане ранены четверо миротворцев ООН
22 ноября 2024 г. 19:00
Полиция Лондона: Подозрительный предмет у посольства США был муляжом бомбы
Полиция Лондона: Подозрительный предмет у посольства США был муляжом бомбы
22 ноября 2024 г. 18:54
Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз перед зданием МВД в Риме
Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз перед зданием МВД в Риме
22 ноября 2024 г. 17:46
Во Франции похитили часть ювелирной композиции стоимостью в 7 млн евро
Во Франции похитили часть ювелирной композиции стоимостью в 7 млн евро
22 ноября 2024 г. 17:39
Танки Израиля перерезали шоссе между Марджаюном и Набатией в Ливане
Танки Израиля перерезали шоссе между Марджаюном и Набатией в Ливане
22 ноября 2024 г. 17:11
Рютте использовал самолет голландского правительства для встречи с Трампом во Флориде
Рютте использовал самолет голландского правительства для встречи с Трампом во Флориде
22 ноября 2024 г. 16:02
ВПП просит выделить $16,9 млрд в 2025 году для борьбы с голодом в мире
ВПП просит выделить $16,9 млрд в 2025 году для борьбы с голодом в мире
22 ноября 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi