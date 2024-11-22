Канада подтвердила доставку ЗРК NASAMS в Украину

Канада уже передала Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS.

Канада уже передала Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр национальной обороны страны Уильям Блэр на форуме по безопасности в Галифаксе.

"Я рад сообщить, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, который мы приобрели почти два года назад в партнерстве с Соединенными Штатами, уже доставлен в Украину", - сказал министр.

Правительство Канады 11 января 2023 года объявило, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (около 303 млн долларов по существовавшему на тот момент курсу).

Как ранее сообщалось, средства на закупку ЗРК были переведены не сразу, а американский Конгресс одобрил передачу лишь в мае 2023 года. Ранее Блэр обвинял США в затягивании процесса доставки NASAMS в Украину.