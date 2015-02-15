​Канада обеспечит украинскую армию снимками Донбасса со спутника

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Канады Джейсон Кенни заявил, что его страна начнет предоставлять украинским военным спутниковые снимки зоны конфликта на Донбассе.



Как передает Report, выступая на одной из радиопрогамм, министр отметил, что о соответствующей помощи для украинской разведки просил во время визита в Канаду в сентябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко.

Кенни также сообщил, что Канада готовит и финансовую помощь для Украины, но раскрыл информацию о времени и деталях помощи.