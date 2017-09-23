Канада не исключает возможности поставки летального оружия Украине

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Канады рассматривает вопрос поставок Украине летального вооружения.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

«Мы продолжаем рассматривать вопрос (внесения Украины) в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия. Должны быть соблюдены определенные условия (для включения в него), но мы работаем над этим», — приводит слова Трюдо ТАСС.

Джастин Трюдо также добавил, что «Канада продолжит помогать Украине защищать свой суверенитет». Премьер-министр напомнил, что они увеличили число своих сотрудников в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая следит за выполнением Минских соглашений.

По итогам встречи Трюдо и Порошенко стало известно, что Канада продлила миссию своих военных инструкторов на Украине до марта 2019 года. С 2015 года там постоянно находятся около 200 канадских специалистов, которые обучают украинских военнослужащих на Яворовском полигоне в Львовской области.