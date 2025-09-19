Канада и Мексика намерены расширять отношения с США

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявили о своем намерении сделать трехстороннее соглашение о свободной торговле с США "более справедливым и эффективным".

Как сообщает Report, с таким заявлением лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции.

По их словам, координация усилий перед пересмотром трехстороннего торгового соглашения с США является крайне важным фактором.

Карни и Шейнбаум также объявили о новом плане действий по развитию двусторонней торговли в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения.

Отметим, что премьер-министр Канады находится с визитом в Мексике.