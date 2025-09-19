Канада и Мексика намерены расширять отношения с США
Другие страны
19 сентября, 2025
- 06:44
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявили о своем намерении сделать трехстороннее соглашение о свободной торговле с США "более справедливым и эффективным".
Как сообщает Report, с таким заявлением лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции.
По их словам, координация усилий перед пересмотром трехстороннего торгового соглашения с США является крайне важным фактором.
Карни и Шейнбаум также объявили о новом плане действий по развитию двусторонней торговли в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения.
Отметим, что премьер-министр Канады находится с визитом в Мексике.
