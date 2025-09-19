Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Канада и Мексика намерены расширять отношения с США

    • 19 сентября, 2025
    • 06:44
    Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявили о своем намерении сделать трехстороннее соглашение о свободной торговле с США "более справедливым и эффективным".

    Как сообщает Report, с таким заявлением лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции.

    По их словам, координация усилий перед пересмотром трехстороннего торгового соглашения с США является крайне важным фактором.

    Карни и Шейнбаум также объявили о новом плане действий по развитию двусторонней торговли в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения.

    Отметим, что премьер-министр Канады находится с визитом в Мексике.

    Мексика Канада Марк Карни Клаудия Шейнбаум
    Kanada və Meksika ABŞ ilə əlaqələri genişləndirmək niyyətindədir

