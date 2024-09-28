Канада готовиться эвакуировать из Ливана до 20 тыс. своих граждан

Власти Канады готовятся к эвакуации до 20 тыс. граждан своей страны из Ливана.

Власти Канады готовятся к эвакуации до 20 тыс. граждан своей страны из Ливана.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на министра обороны Канады Уильяма Блэра.

По его словам, эвакуация не означает, что этих людей будут вывозить сразу в Канаду. Министр отметил, что цель - вывезти их в безопасное место, одним из которых может стать Кипр.

Телеканалу CTV Блэр заявил, что его ведомство также направило в район Ливана для помощи в эвакуации военный корабль и перебросило дополнительно 150 военнослужащих.

Министр напомнил, что в 2006 году, когда обострился конфликт между Израилем и движением "Хезболлах", Оттаву критиковали за нерасторопность с эвакуацией сограждан, поэтому в этот раз в регион оперативно были направлены военные. В 2006 году власти Канады эвакуировали из Ливана более 14,3 тыс. человек.