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Канада готовиться эвакуировать из Ливана до 20 тыс. своих граждан

Канада готовиться эвакуировать из Ливана до 20 тыс. своих граждан Власти Канады готовятся к эвакуации до 20 тыс. граждан своей страны из Ливана.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 07:46
Канада готовиться эвакуировать из Ливана до 20 тыс. своих граждан

Власти Канады готовятся к эвакуации до 20 тыс. граждан своей страны из Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на министра обороны Канады Уильяма Блэра.

По его словам, эвакуация не означает, что этих людей будут вывозить сразу в Канаду. Министр отметил, что цель - вывезти их в безопасное место, одним из которых может стать Кипр.

Телеканалу CTV Блэр заявил, что его ведомство также направило в район Ливана для помощи в эвакуации военный корабль и перебросило дополнительно 150 военнослужащих.

Министр напомнил, что в 2006 году, когда обострился конфликт между Израилем и движением "Хезболлах", Оттаву критиковали за нерасторопность с эвакуацией сограждан, поэтому в этот раз в регион оперативно были направлены военные. В 2006 году власти Канады эвакуировали из Ливана более 14,3 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Kanada 20 minə qədər vətəndaşını Livandan təxliyə etməyə hazırlaşır

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