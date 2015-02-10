​Камерунцы покидают дома из-за страха перед "Боко Харам"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В приграничных с Нигерией камерунских регионах население начало покидать дома из-за страха насилия экстремистской группировки "Боко Харам".

Как передает Report, один из представителей местных властей, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что жители поселка Фотокол покинули дома, опасаясь нападения боевиков.

По его словам, на прошлой неделе боевики, совершив нападение на Фотокол, разграбили общественные здания и подожгли мечети.

Монахиня Франсуаза Мутараба и французский священник Жорж Ванденбеш отметили, что были вынуждены покинуть свои дома после того, как боевики похитили их в ноябре 2013 года.

Монахиня отметила, что по возвращению в Нгуетчеве, где в прошлом месяце закрылись школы и медицинские пункты, она обнаружила опустевший и разрушенный поселок.