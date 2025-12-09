Камбоджа сообщает о новых жертвах в пограничном противостоянии с Таиландом

В Камбодже в результате новых боевых действий на границе с Таиландом погибли семь мирных жителей, еще 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на WP.

"Камбоджа хочет мира, но вынуждена защищать свою территорию", - сказал председатель Сената Хун Сен.

Представитель вооруженных сил Таиланда, в свою очередь, подтвердил гибель одного военнослужащего и ранение 29 солдат в ходе эскалации конфликта.

По данным тайской стороны, камбоджийские силы применили системы залпового огня, беспилотники-бомбардировщики и беспилотники-камикадзе. Отмечается, что некоторые ракеты упали в гражданские населенные пункты.

Командование 2-го армейского региона Таиланда заявило, что вдоль границы организовано около 500 временных пунктов размещения, в которых уже находятся свыше 125 800 человек, эвакуированных из зон риска, а часть беженцев размещается у родственников в безопасных районах.

Ситуация в регионе остается нестабильной. Военные обеих сторон предпринимают меры по защите граждан и минимизации последствий продолжающихся столкновений.