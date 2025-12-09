İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Kamboca Tailandla sərhəd qarşıdurmasında yeni itkilər verib

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 10:48
    Kamboca Tailandla sərhəd qarşıdurmasında yeni itkilər verib

    Tailandla sərhəddə yeni döyüş əməliyyatları nəticəsində Kambocada 7 mülki şəxs həlak olub, 20 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" WP-yə istinadən məlumat verir.

    "Kamboca sülh istəyir, lakin öz ərazisini müdafiə etməyə məcburdur", - Senatın sədri Hun Sen deyib.

    Tailand silahlı qüvvələrinin nümayəndəsi münaqişənin gərginləşməsi nəticəsində bir hərbçinin həlak olduğunu, 29-nun yaralandığını təsdiqləyib.

    Tailand tərəfinin məlumatına görə, Kamboca qüvvələri yaylım atəşi sistemləri, bombardmançı pilotsuz uçuş aparatları və kamikadze dronları tətbiq ediblər. Raketlərdən bir neçəsinin mülki yaşayış məntəqələrinə düşdüyü qeyd olunur.

    Tailandın 2-ci ordu regionunun komandanlığı sərhəd boyunca təxminən 500 müvəqqəti yerləşdirmə məntəqəsinin təşkil olunduğunu bildirib. Bu məntəqələrdə riskli zonalardan təxliyə edilmiş 125 min 800-dən çox insan yerləşdirilib.

    Regionda vəziyyət qeyri-sabit olaraq qalır. Hər iki tərəf vətəndaşları qorumaq və davam edən toqquşmaların nəticələrini minimuma endirmək üçün tədbirlər görür.

    Kamboca Tailand qarşıdurma
    Камбоджа сообщает о новых жертвах в пограничном противостоянии с Таиландом

    Son xəbərlər

    11:34

    Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Biznes
    11:30

    ÜƏMT rəsmisi: Azərbaycanla əqli mülkiyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik

    Xarici siyasət
    11:29

    Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!

    Biznes
    11:27

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:22

    Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkib

    Region
    11:20

    Milli Məclis 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edib

    Maliyyə
    11:15

    "Barselona"nın futbolçusu komandadan ayrıla bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti