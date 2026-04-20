Каллас: У ЕС ограниченные возможности давления на Израиль, но диалог продолжается

В Евросоюзе сохраняются разногласия по поводу введения санкций против израильских поселенцев и возможного пересмотра соглашения об ассоциации с Израилем, однако обсуждение этих мер продолжается.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам заседания Глобального альянса по решению палестинского вопроса заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, большинство стран ЕС поддерживают введение санкций против причастных к насилию со стороны поселенцев, однако решение блокируется одной из стран-членов.

"26 стран выступают за, одна - против, и при текущих процедурах именно эта позиция берет верх", - отметила Каллас, подчеркнув, что подобные меры требуют единогласия.

Она добавила, что после недавних выборов в этой стране ситуация может измениться, и Брюссель рассчитывает вернуться к его обсуждению с новым правительством.

Каллас также подтвердила, что в ЕС рассматривается вопрос о возможной приостановке соглашения об ассоциации с Израилем, однако такое решение также требует консенсуса всех государств-членов.

В то же время, по ее словам, в распоряжении Евросоюза есть и другие инструменты давления, которые могут быть приняты квалифицированным большинством.

"Государства-члены уже вынесли на обсуждение различные меры. Сейчас важно оценить, есть ли политическая воля для их реализации", - сказала она, подчеркнув, что дальнейшие шаги будут обсуждаться на ближайших встречах министров иностранных дел.

Отдельно Каллас указала, что ЕС продолжает настаивать на выполнении Израилем обязательств по передаче налоговых поступлений Палестинской национальной администрации. "Эти средства принадлежат палестинскому народу и необходимы для выплаты зарплат и функционирования институтов", - подчеркнула она.

При этом глава европейской дипломатии признала, что у ЕС ограниченные возможности прямого давления на Израиль, однако Брюссель намерен и далее поднимать этот вопрос в контактах с партнерами, обладающими влиянием на израильскую сторону.