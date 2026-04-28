Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии не закупать нефть у России

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас призвала страны-партнеры в Юго-Восточной Азии не обращаться к России за поставками нефти на фоне дефицита топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом она сообщила журналистам после встречи с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Брунее.

По ее словам, Россия получила выгоду от войны США и Израиля против Ирана, которая привела к фактическому закрытию Ормузского пролива - ключевого маршрута транспортировки около пятой части мировой нефти и других важных товаров.

"Просто напомню, что доходы от нефти - это те средства, которые Россия использует для финансирования войны (против Украины). Мы заинтересованы в том, чтобы война прекратилась", - сказала она журналистам.

Каллас подчеркнула, что ЕС выступает за диверсификацию источников энергоресурсов и отказ от поставок из России.