    Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии не закупать нефть у России

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 13:12
    Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии не закупать нефть у России

    Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас призвала страны-партнеры в Юго-Восточной Азии не обращаться к России за поставками нефти на фоне дефицита топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом она сообщила журналистам после встречи с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Брунее.

    По ее словам, Россия получила выгоду от войны США и Израиля против Ирана, которая привела к фактическому закрытию Ормузского пролива - ключевого маршрута транспортировки около пятой части мировой нефти и других важных товаров.

    "Просто напомню, что доходы от нефти - это те средства, которые Россия использует для финансирования войны (против Украины). Мы заинтересованы в том, чтобы война прекратилась", - сказала она журналистам.

    Каллас подчеркнула, что ЕС выступает за диверсификацию источников энергоресурсов и отказ от поставок из России.

    Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС) Кая Каллас Ормузский пролив Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN)
    Kallas Cənub-Şərqi Asiya ölkələrini Rusiyadan neft almamağa çağırıb
    EU's top diplomat calls on Southeast Asian countries to seek alternatives to Russian oil

