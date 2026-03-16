Каллас призвала страны ЕС не отвлекаться от Украины из-за Ближнего Востока

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает крайне важным обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом Каллас заявила журналистам перед началом Совета по иностранным делам.

"Сейчас в наших интересах сохранить Ормузский пролив открытым, и именно поэтому мы также обсуждаем, что мы можем сделать в этом отношении со стороны Европы", - отметила топ дипломат ЕС.

По ее словам, на Ближнем Востоке уже есть миссия ASPIDES, которая может быть фактически задействована в усилиях по Ормузскому проливу, и необходимо согласие стран-членов для изменения ее мандата.

"Если мы хотим обеспечить безопасность в этом регионе, то проще всего было бы фактически уже использовать операцию, которая есть в регионе", - подчеркнула она.

Она добавила, что хотя Евросоюз не зависит напрямую от поставок энергоносителей из этого региона, ситуация создает глобальные проблемы. Поэтому, по словам верховного представителя, Европа очень обеспокоена этим и предлагает использовать в Персидском заливе инициативу, схожую с вывозом украинского зерна в Черном море в свое время.

Каллас также сообщила об обсуждениях, которые провела в прошедшие выходные Генсеком ООН Антониу Гутерришем по этому вопросу.

"Закрытие Ормузского пролива действительно опасно для поставок нефти и энергоресурсов в Азию. 85% нефти и газа, проходящих через него, направляется в азиатские страны, но это также создает проблемы с поставками удобрений. И если в этом году будет нехватка удобрений, то в следующем году будет и нехватка продовольствия", - сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии отметила, что вопрос открытия Ормузского пролива также обсуждается "коалицией желающих".

"Я думаю, что эти две вещи могут идти рука об руку. У нас уже есть операция ASPIDES, где есть цепочка командования и все на своих местах. Однако, я думаю, что если будет и "коалиция желающих", то они могут дополнять друг друга", - сказала она, отметив, что все эти вопросы будут обсуждаться на сегодняшнем Совете по иностранным делам.

Говоря о предстоящих обсуждениях ситуации в Украине, Каллас подчеркнула, что важно, чтобы внимание к Ближнему Востоку не отвлекало от ситуации в Украине.

"Ослабление санкций США в отношении поставок российской нефти может создать нежелательный прецедент, поскольку в нынешней ситуации важно ограничивать финансовые ресурсы России для продолжения войны. И, конечно, закрытие Ормузского пролива также идет на пользу России, позволяя ей финансировать эту войну", - заявила она.

На сегодняшнем заседании помимо ситуации в Украине и Ближнем Востоке также будет обсуждаться собственная Европейская стратегия безопасности, подготовка которой идет в настоящее время.