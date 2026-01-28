Каллас: Принцип единогласия снижает эффективность ЕС в моменты кризиса

Принцип единогласия при принятии решений замедляет работу Европейского союза и снижает ее эффективность в кризисных ситуациях.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA), которую она возглавляет.

По словам Каллас, "вето одной страны не может определять политику для всех остальных". Она подчеркнула, что механизм единогласия все чаще используется как инструмент политического торга и "делает Европу медленной и неэффективной в кризисных ситуациях".

"Давайте признаем, Европа может быть медлительной. Единогласие означает, что мы не всегда способны действовать с необходимой оперативностью", - заявила она, предложив изучить положения Договоров ЕС, включая конструктивное воздержание при принятии решений в сфере обороны и безопасности.

Каллас также призвала рассмотреть механизмы обхода принципа единогласия, включая конструктивное воздержание, а также постепенное расширение квалифицированного большинства (qualified majority voting) во внешней и оборонной политике ЕС, что может привести к ограничению национального права вето в этих сферах.

Кроме того, по ее мнению, существует возможность задействовать статью 42(7) Договора о Европейском союзе.

Глава европейской дипломатии также отметила, что встречи министров обороны стран ЕС должны проводиться чаще и охватывать более широкий круг вопросов, включая оборонную промышленность. "Нам необходимо мыслить в большей степени в европейских, а не только в национальных категориях", - добавила она.