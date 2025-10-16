Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Каллас поддержала усиление роли EDA в совместных проектах стран ЕС

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 00:42
    Каллас поддержала усиление роли EDA в совместных проектах стран ЕС

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала идею усиления роли Европейского оборонного агентства (The European Defence Agency - EDA) в реализации совместных проектов стран ЕС и партнеров, в частности в сфере военной промышленности.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом она заявила после заседания министров обороны европейских государств в Брюсселе под ее председательством.

    По ее словам, EDA должно стать "платформой для совместных проектов и взаимодействия в сфере промышленности".

    Она также упомянула подготовку ЕС дорожной карты оборонной готовности ЕС до 2030 года, включающую конкретные цели и проекты по укреплению коллективной защиты. Приоритетным направлением же Каллас обозначила создание общеевропейской системы противодействия беспилотникам, подчеркнув, что атаки могут совершаться как с суши, так и с моря и воздуха, тем самым представляя угрозу не только восточному флангу ЕС, но и южным странам. Она добавила, что для Европы весьма познавателен опыт Украины, которая применяет инновации в оборонной промышленности, позволяющие снижать стоимость и сроки закупок.

    Каллас также отметила, что инициатива ЕС по беспилотной защите не дублирует работу НАТО, а дополняет ее: "Военные планы представляет НАТО, а закупки и реализация - это ответственность стран-членов. Наша задача - помочь им выполнять цели по совместному наращиванию потенциала".

    Говоря о российско-украинской войне, глава евродипломатии заявила, что поддержка европейскими странами Киева остается экономически и стратегически оправданной: "Мы можем выбрать один из двух вариантов - либо помочь Украине защититься, либо позволить этой войне продолжаться. Так что для нас рентабельнее помочь Киеву защищаться и завершить эту войну, нежели позволить конфликту продолжаться и создавать угрозу для всех остальных государств-членов ЕС".

    Евросоюз EDA российско-украинская война противодействие беспилотникам

    Последние новости

    01:05

    Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям

    Другие страны
    00:56

    Доходы консолидированного бюджета Азербайджана могут превысить 50 млрд манатов

    Финансы
    00:56

    Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатов

    Финансы
    00:49

    Бюджет Азербайджана на 2026 год увеличен

    Финансы
    00:42

    Каллас поддержала усиление роли EDA в совместных проектах стран ЕС

    Другие страны
    00:34

    Фаиг Гасанов: Второе место на чемпионате Европы — очень высокий результат

    Индивидуальные
    00:12

    Минфин назвал прогноз инвестиций в экономику Азербайджана на ближайшие четыре года

    Финансы
    00:01

    Азербайджан выделит 1,4 млрд манатов на погашение внешнего госдолга в 2026 году

    Финансы
    23:58

    Минфин Азербайджана раскрыл среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2029 гг.

    Финансы
    Лента новостей