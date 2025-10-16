Каллас поддержала усиление роли EDA в совместных проектах стран ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала идею усиления роли Европейского оборонного агентства (The European Defence Agency - EDA) в реализации совместных проектов стран ЕС и партнеров, в частности в сфере военной промышленности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом она заявила после заседания министров обороны европейских государств в Брюсселе под ее председательством.

По ее словам, EDA должно стать "платформой для совместных проектов и взаимодействия в сфере промышленности".

Она также упомянула подготовку ЕС дорожной карты оборонной готовности ЕС до 2030 года, включающую конкретные цели и проекты по укреплению коллективной защиты. Приоритетным направлением же Каллас обозначила создание общеевропейской системы противодействия беспилотникам, подчеркнув, что атаки могут совершаться как с суши, так и с моря и воздуха, тем самым представляя угрозу не только восточному флангу ЕС, но и южным странам. Она добавила, что для Европы весьма познавателен опыт Украины, которая применяет инновации в оборонной промышленности, позволяющие снижать стоимость и сроки закупок.

Каллас также отметила, что инициатива ЕС по беспилотной защите не дублирует работу НАТО, а дополняет ее: "Военные планы представляет НАТО, а закупки и реализация - это ответственность стран-членов. Наша задача - помочь им выполнять цели по совместному наращиванию потенциала".

Говоря о российско-украинской войне, глава евродипломатии заявила, что поддержка европейскими странами Киева остается экономически и стратегически оправданной: "Мы можем выбрать один из двух вариантов - либо помочь Украине защититься, либо позволить этой войне продолжаться. Так что для нас рентабельнее помочь Киеву защищаться и завершить эту войну, нежели позволить конфликту продолжаться и создавать угрозу для всех остальных государств-членов ЕС".