    ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороны

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 13:10
    ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороны

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в настоящее время Европа сталкивается с чрезвычайным всплеском атак, и поэтому в ближайшее время она и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представят дорожную карту европейской обороны.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом она объявила на пресс-конференции в Киеве.

    "В ней будут определены возможности, цели и этапы для таких ключевых областей, как системы противодействия беспилотникам", – поделилась она.

    Каллас заявила, что каждый раз, когда российский дрон или самолет нарушает воздушное пространство ЕС, "существует риск эскалации, непреднамеренной или преднамеренной".

    Каллас подчеркнула, что ЕС нужно усилить оборону против России.

    "Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет руководство по тому, как это сделать, и оно должно быть полностью согласовано с НАТО", – подытожила она.

    Лента новостей