Аль-Ануни: Окно возможностей для Ирана по атому остается открытым

Доступ наблюдателей МАГАТЭ к иранским ядерным объектам и проблемы, влияющие на отношения Европейского союза с Ираном, обсудила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, включая доступ наблюдателей МАГАТЭ к иранским ядерным объектам и статус иранских запасов высокообогащенного урана. Верховный представитель напомнила собеседнику, что обязательства Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия продолжают действовать", сказал аль-Ануни.

Он добавил, что Каллас также затронула другие проблемы, влияющие на отношения ЕС с Ираном.

Относительно механизма "snapback" (автоматического восстановления санкций), который может вступить в силу в конце октября, представитель ЕС подчеркнул, что "30-дневный срок, который начал свой отсчет, "не означает конец дипломатии".

"Совсем наоборот, как показывают усилия верховного представителя, дипломатия продолжается, и окно возможностей остается открытым", - сказал аль-Ануни.