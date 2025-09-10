Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши минувшей ночью было преднамеренным.

Как передает Report, об это глава дипслужбы написала в соцсети Х.

"Прошлой ночью в Польше мы наблюдали самое серьезное нарушение европейского воздушного пространства Россией с начала войны (российско-украинской - ред.), и признаки указывают на то, что это было преднамеренно, а не случайно", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, она находится на связи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой МИД Польши Радеком Сикорским.

Каллас выразила полную солидарность ЕС с Польшей и отметила необходимость наращивания поддержки Украины, инвестиций в европейскую оборону и реализации инициативы по созданию линии обороны "Восточный пограничный щит".