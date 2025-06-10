Каллас: Глубоко потрясена гибелью детей в школе в Австрии

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила соболезнования в связи со стрельбой в в школе австрийского Граца.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила соболезнования в связи со стрельбой в школе австрийского Граца.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в "Х".

"Глубоко потрясена известием о стрельбе в школе в Австрии. Каждый ребенок должен чувствовать себя в школе в безопасности и иметь возможность учиться без страха и насилия. В этот мрачный момент мои мысли с жертвами, их семьями и австрийским народом", - написала она.

Отметим, что в австрийском городе Граце (юго-восток Австрии) в одной из школ произошла стрельба, в результате инцидента погибли 11 человек.