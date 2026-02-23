Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Каллас: ЕС сокращает число сотрудников дипмиссии РФ в Брюсселе

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 20:44
    Каллас: ЕС сокращает число сотрудников дипмиссии РФ в Брюсселе

    Евросоюз принял решение о сокращении численности штата постпредства РФ при ЕС до 40 сотрудников.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

    "Брюссель не намерен терпеть злоупотребление дипломатическим статусом", - заявила Каллас. По ее словам, это решение стало частью более широкой стратегии давления на Москву на фоне продолжающейся войны против Украины.

    "Дипломатия всегда предпочтительнее войны, однако спустя год переговоров мы не достигли даже прекращения огня. Препятствием к миру является не Украина, а Россия", - подчеркнула Каллас.

    В ЕС считают необходимым "сменить акцент" с давления на Киев по вопросу территориальных уступок на конкретные требования к Москве. Как отметила Каллас, среди базовых условий для справедливого и устойчивого мира необходимо уважение международно признанных границ, прекращение диверсий, выплату компенсаций за военный ущерб и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

    Кроме дипломатических ограничений, ЕС усиливает санкционное и экономическое давление. В частности, расширены меры против "теневого флота" России, введены новые санкции за серьезные нарушения прав человека, а также удвоены взносы в Фонд энергетической поддержки Украины - до 1,85 млрд евро - на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны.

    Для обеспечения безопасности внутри ЕС, разрабатываются меры, направленные на недопущение въезда в Шенгенскую зону сотен тысяч бывших российских военнослужащих, отметила Каллас. "Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно перемещались по нашим улицам", - подчеркнула глава евродипломатии.

    Евросоюз Брюссель Россия дипмиссия число сотрудников Кая Каллас российско-украинская война

    Последние новости

    20:52

    Фицо: Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине

    Другие страны
    20:44

    Каллас: ЕС сокращает число сотрудников дипмиссии РФ в Брюсселе

    Другие страны
    20:36

    На ряде улиц Баку движение транспорта будет полностью ограничено

    Инфраструктура
    20:25

    Рубио отправится с визитом в страны Карибского региона 25 февраля

    Другие страны
    20:22

    ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд

    Другие страны
    20:12

    Эрдоган: Отношения между Турцией и Грецией улучшаются

    В регионе
    20:02

    Шахин Мустафаев: Завершено строительство автомобильного моста Агбенд-Кялаля через Араз

    Инфраструктура
    19:58
    Фото

    Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания Госкомиссии

    Инфраструктура
    19:43
    Фото

    Каллас: Согласие по 20-му пакету антироссийских санкций не достигнуто

    Другие страны
    Лента новостей