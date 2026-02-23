Каллас: ЕС сокращает число сотрудников дипмиссии РФ в Брюсселе

Евросоюз принял решение о сокращении численности штата постпредства РФ при ЕС до 40 сотрудников.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Брюссель не намерен терпеть злоупотребление дипломатическим статусом", - заявила Каллас. По ее словам, это решение стало частью более широкой стратегии давления на Москву на фоне продолжающейся войны против Украины.

"Дипломатия всегда предпочтительнее войны, однако спустя год переговоров мы не достигли даже прекращения огня. Препятствием к миру является не Украина, а Россия", - подчеркнула Каллас.

В ЕС считают необходимым "сменить акцент" с давления на Киев по вопросу территориальных уступок на конкретные требования к Москве. Как отметила Каллас, среди базовых условий для справедливого и устойчивого мира необходимо уважение международно признанных границ, прекращение диверсий, выплату компенсаций за военный ущерб и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

Кроме дипломатических ограничений, ЕС усиливает санкционное и экономическое давление. В частности, расширены меры против "теневого флота" России, введены новые санкции за серьезные нарушения прав человека, а также удвоены взносы в Фонд энергетической поддержки Украины - до 1,85 млрд евро - на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Для обеспечения безопасности внутри ЕС, разрабатываются меры, направленные на недопущение въезда в Шенгенскую зону сотен тысяч бывших российских военнослужащих, отметила Каллас. "Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно перемещались по нашим улицам", - подчеркнула глава евродипломатии.