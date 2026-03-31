    Каллас: ЕС продолжает работу по согласованию 20-го пакета санкций против РФ

    Каллас: ЕС продолжает работу по согласованию 20-го пакета санкций против РФ

    Европейский союз продолжает работу по преодолению разногласий, препятствующих утверждению 20-го пакета санкций против России и выделению Украине кредита в размере €90 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила журналистам в Киеве.

    По ее словам, на данный момент сохраняются определенные препятствия как по санкциям, так и по финансовой помощи Украине.

    "Да, у нас есть определенные препятствия на пути к принятию 20-го пакета санкций, а также по выплате кредита. Продолжается работа над преодолением этих препятствий, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хороших новостей", - отметила Каллас.

    Она выразила надежду, что соответствующие решения удастся принять на следующем заседании Европейского совета, которое запланировано на 19-20 июня 2026 года.

