Каллас: ЕС продолжает работу по согласованию 20-го пакета санкций против РФ

Европейский союз продолжает работу по преодолению разногласий, препятствующих утверждению 20-го пакета санкций против России и выделению Украине кредита в размере €90 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила журналистам в Киеве.

По ее словам, на данный момент сохраняются определенные препятствия как по санкциям, так и по финансовой помощи Украине.

"Да, у нас есть определенные препятствия на пути к принятию 20-го пакета санкций, а также по выплате кредита. Продолжается работа над преодолением этих препятствий, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хороших новостей", - отметила Каллас.

Она выразила надежду, что соответствующие решения удастся принять на следующем заседании Европейского совета, которое запланировано на 19-20 июня 2026 года.