Каллас: ЕС поможет Армении противостоять внешнему вмешательству в выборы
- 16 марта, 2026
- 21:12
Евросоюз направит в Армению по ее запросу группу для поддержки противодействия кибервмешательству в ход предстоящих парламентских выборов в стране.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам.
"ЕС направит в Армению гибридную группу быстрого реагирования, чтобы помочь противостоять угрозам в преддверии выборов в стране. Поддержка демократической устойчивости в нашем регионе по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы не оставим Армению одну наедине с внешним вмешательством", - отметила она.
По ее словам, демократические страны, оказавшиеся под давлением, могут рассчитывать на поддержку Европы.
Напомним, что очередные парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года.