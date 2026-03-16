    Каллас: ЕС поможет Армении противостоять внешнему вмешательству в выборы

    Евросоюз направит в Армению по ее запросу группу для поддержки противодействия кибервмешательству в ход предстоящих парламентских выборов в стране.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам.

    "ЕС направит в Армению гибридную группу быстрого реагирования, чтобы помочь противостоять угрозам в преддверии выборов в стране. Поддержка демократической устойчивости в нашем регионе по-прежнему имеет первостепенное значение. Мы не оставим Армению одну наедине с внешним вмешательством", - отметила она.

    По ее словам, демократические страны, оказавшиеся под давлением, могут рассчитывать на поддержку Европы.

    Напомним, что очередные парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года.

    Совет по иностранным делам ЕС Кая Каллас Парламентские выборы в Армении
    Kallas: EU will help Armenia counter external interference in elections
