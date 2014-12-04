Кадыров: шесть террористов уничтожены в Доме печати в Грозном

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Шесть боевиков, ранее заблокированных в Доме печати в Грозном, уничтожены, операция вступает в завершающую фазу. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА "Новости", что трое полицейских погибли при попытке задержать машину, в которой находились участники незаконного вооруженного формирования. Боевики укрылись в Доме печати в центре Грозного и были блокированы. Национальный антитеррористический комитет подтвердил блокирование группы боевиков и гибель нескольких правоохранителей. В центре города введен режим контртеррористической операции.