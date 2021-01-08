О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кадыров обвинил Трампа в неуважении к демократии

Кадыров обвинил Трампа в неуважении к демократии Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в социальных сетях и сравнил себя с главой Белого дома
Другие страны
8 января 2021 г. 22:10
Кадыров обвинил Трампа в неуважении к демократии
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в социальных сетях и сравнил себя с главой Белого дома.

Как передает Report, своим мнением он поделился в Telegram.

"Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", — написал он.

По словам Кадырова, подобной ситуации не случилось бы с Трампом, если был он с уважением относился к демократии и правам человека.

Ранее ряд крупнейших соцсетей заблокировал аккаунт Трампа. Кроме того, Twitter и YouTube заблокировали видео, в котором он обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об "украденных" у него выборах. Позднее аккаунт американского лидера в Twitter был разблокирован.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Джо Байден. В ходе протестов погибли пять человек, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi