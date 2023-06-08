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Качество воздуха в Нью-Йорке достигло опасного уровня

Качество воздуха в Нью-Йорке достигло опасного уровня Из-за масштабных лесных пожаров в Канаде качество воздуха в Нью-Йорке достигло опасного уровня.
Другие страны
8 июня 2023 г. 00:13
Качество воздуха в Нью-Йорке достигло опасного уровня

Из-за масштабных лесных пожаров в Канаде качество воздуха в Нью-Йорке достигло опасного уровня.

Как передает американское бюро Report, Нью-Йорк пострадал от пожаров сильнее, чем любой другой город или штат.

В городе снизилась видимость, жители все чаще начали использовать медицинские маски.

Официальные лица призвали население ограничить прогулки на свежем воздухе. В петиции говорится, что дым от лесных пожаров содержит крайне опасную частицу под названием PM2,5.

Мэрия Нью-Йорка выступила с предупреждением по поводу загрязнения воздуха. В учебных заведениях города отменены мероприятия на открытом воздуха, в аэропортах задерживаются рейсы.

Комиссар по чрезвычайным ситуациям города Зак Скул сказал, что смог в Нью-Йорке, как ожидается, сохранится в течение следующих нескольких дней. Он назвал нынешнее качество воздуха худшим, которое когда-либо наблюдалось, и добавил, что Нью-Йорк стал вторым после индийского Дели городом с самым загрязненным воздухом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda havanın keyfiyyəti təhlükəli həddə çatıb

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