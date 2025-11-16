Кац: Израиль останется в буферной зоне на юге Сирии

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) останутся в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон.

Как передает Report, с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Политика Израиля ясна: Палестинского государства не будет. Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности [на юге Сирии]", - написал он в соцсети X.

По словам Каца, сектор Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а ХАМАС будет разоружен на "жёлтой линии" силами обороны Израиля.

В декабре 2024 года армия Израиля развернула свои силы в буферной зоне на юге Сирии у границы после смены власти в арабской республике. Тогда же израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанах.