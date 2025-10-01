Кац: ЦАХАЛ практически окружил город Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) близка к полному окружению города Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля готовится ко всем вариантам развития событий и полна решимости продолжать свои операции до возвращения всех заложников и разоружения ХАМАС на пути к прекращению войны", - добавляет Кац.

Издания отмечает, что заявление Каца прозвучало в то время, когда Израиль ожидает ответа ХАМАС на американское предложение о прекращении войны, которое принял премьер-министр Биньямин Нетаньяху.