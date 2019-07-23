Кабул попросил официальных разъяснений у Вашингтона по поводу заявления Трампа

Афганское правительство попросило у Вашингтона разъяснений после слов американского президента Дональда Трампа о том, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Учитывая многогранные отношения между Афганистаном и США, правительство исламской республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте канцелярии президента Афганистана.

Напомним, что накануне в ходе встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом Д.Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.