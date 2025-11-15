Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 04:19
    Кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний

    Правительство Украины начало аудит всех государственных компаний.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    "Сегодня был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Правительство уже приступило к аудиту всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", - сказал он на видео.

    Напомним, что глава украинского кабмина объявила о проведении аудита всех госкомпаний 13 ноября, в частности в сферах энергетики и оборонной промышленности. Наблюдательные советы компаний, включая Нафтогаз, Укроборонпром и Укрзалізниця (Украинские железные дороги - ред.), должны проанализировать деятельность исполнительных органов.

    Владимир Зеленский Украина аудит
