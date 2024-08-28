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Кабмин Польши принял проект госбюджета с рекордными расходами на оборону

Кабмин Польши принял проект госбюджета с рекордными расходами на оборону Правительство Польши утвердило проект госбюджета на 2025 год с выделением на военные расходы 186 млрд злотых (около 48,3 млрд долларов).
Другие страны
28 августа 2024 г. 19:11
Кабмин Польши принял проект госбюджета с рекордными расходами на оборону

Правительство Польши утвердило проект госбюджета на 2025 год с выделением на военные расходы 186 млрд злотых (около 48,3 млрд долларов).

Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал DoRzeczy.

"Мы приняли решение о рекордных расходах на оборону - 186 млрд злотых. Это рост по сравнению с бюджетом 2024 года, который и так был рекордным", - сказал глава правительства Дональд Туск.

Премьер-министр Польши сообщил, что бюджет предусматривает экономический рост в 3,7%, а годовую инфляцию в 4,1%. По планам правительства на конец 2025 года безработица в стране должна составить 4,9%, а средний рост зарплат в экономике - 7,1%.

После утверждения правительством проект бюджета будет направлен в парламент, а затем - на подпись президенту страны Анджею Дуде, после чего он приобретет силу закона.

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