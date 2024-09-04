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Кабмин Литвы окончательно определился с кандидатом в еврокомиссары

Кабмин Литвы окончательно определился с кандидатом в еврокомиссары Правительство Литвы приняло окончательное решение выдвинуть кандидатуру депутата Европарламента Андрюса Кубилюса в члены Еврокомиссии (ЕК).
Другие страны
4 сентября 2024 г. 17:07
Кабмин Литвы окончательно определился с кандидатом в еврокомиссары

Правительство Литвы приняло окончательное решение выдвинуть кандидатуру депутата Европарламента Андрюса Кубилюса в члены Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа одобрил кандидатуру Кубилюса на пост еврокомиссара. Кроме того, эту кандидатуру также утвердил Сейм.

Сам Кубилюс ранее заявлял, что ориентировался бы на портфели ЕК, связанные с внешней и оборонной политикой. По его словам, на данный момент другие государства Сообщества, назначившие кандидатов в ЕК, стремятся заполучить экономические портфели.

В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните, представившая кандидатуру Кубилюса, подчеркнула, что депутат Европарламента "объективно может претендовать на любой портфель".

"Позиция бывшего премьер-министра позволяет говорить о том, что очень мало сфер жизни, в которых премьер не обладает определенной компетенцией, знаниями и умением решать вопросы, связанные с той сферой", - заявила Шимоните в интервью литовским СМИ.

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