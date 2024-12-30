Кабмин Франции разработал план восстановления пострадавшей от урагана Майотты

Правительство Франции разработало план восстановления Майотты (заморская территория Франции в Индийском океане), пострадавшей от урагана "Шидо".

Правительство Франции разработало план восстановления Майотты (заморская территория Франции в Индийском океане), пострадавшей от урагана "Шидо".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава французского правительства Франсуа Байру в ходе рабочей поездки на архипелаг.

"Этим вечером мы представим план. Он позволит быстро отреагировать на ситуацию", - сказал он.

По словам Байру, план является долгосрочным: "Речь идет не только о восстановлении Майотты в первоначальном виде, но также о том, чтобы организовать ее будущее по-другому".

Сообщается, что 3 января на заседании правительства будет представлен специальный законопроект, устанавливающий этапы реализации плана восстановления Майотты. Байру прибыл в Мамудзу (административный центр департамента) в понедельник. Его сопровождают министр образования Элизабет Борн и министр по делам заморских территорий Манюэль Вальс.

Напомним, что 14 декабря на Майотту обрушился ураган - скорость порывов ветра превышала 55 м/с. Согласно данным местных властей, из-за удара стихии погибли более 39 человек, 5,6 тыс. пострадали.