Кабинет безопасности Израиля принял решение о сохранении контроля над Филадельфийским коридором

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в Филадельфийском коридоре - такое решение было принято кабинетом безопасности Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в Филадельфийском коридоре - такое решение было принято кабинетом безопасности Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Кабинет безопасности одобрил карту, в соответствии с которой Армия обороны Израиля останется в Филадельфийском коридоре", - пишет издание.

Решение было одобрено большинством из восьми человек, при этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержался.

Вопрос о контроле ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором является одним из камней преткновения на переговорах по прекращению огня в секторе Газа.

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. Вывода оттуда израильских войск добивается и Египет.

"Нецарим" разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.