Кабардино-Балкария планирует поставлять в Азербайджан минеральную воду и сладости

Представители Азербайджана и бизнес-сообщества Кабардино-Балкарии договорились о поставках продукции северокавказского региона в соседнее государство.

Представители Азербайджана и бизнес-сообщества Кабардино-Балкарии договорились о расширении ассортимента поставок продукции из российского региона.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Переговоры прошли в рамках визита азербайджанских предпринимателей в Кабардино-Балкарию 11-13 декабря.

"Наши предприниматели осуществляют поставки своей продукции в Азербайджан уже много лет. Решили расширить границы. Со стороны соседей был запрос на пищевую продукцию, которая производится в нашей республике. Это сладости, минеральная и сладкая вода", - сообщил руководитель регионального Центра поддержки предпринимательства Хадис Дударов.

В рамках бизнес-миссии азербайджанские бизнесмены посетили предприятие по переработке мяса птицы "Велес", компанию по производству минеральной и питьевой воды "Живая вода", Нальчикский халвичный завод, а также ознакомились с продукцией еще девяти предприятий региона на выставке товаров.