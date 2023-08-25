К Японии приближаются два тайфуна

Два тайфуна приближаются к восточной и южной части Японии.

Два тайфуна приближаются к восточной и южной части Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление.

К востоку страны движется тайфун "Дамри", который с 27 по 29 августа может переместиться на север вдоль тихоокеанского побережья Японии. Скорость ветра в его центральной части составляет около 20 м/с с порывами до 30 м/с.

Одновременно с этим тайфун "Саола" со скоростью ветра в центральной части порядка 30 м/с и порывами до 45 м/с приближается к южной префектуре Окинава. Ожидается, что он достигнет ее территории к 30 августа.

В связи с экстремальными погодными условиями власти Японии призвали местных житель сохранять бдительность из-за возможности схода оползней и затопления районов.