К северу от Эль-Фаллуджи обнаружили массовое захоронение иракских военных

Баку. 5 Июня. REPORT.AZ/ Иракские "Силы народного ополчения" обнаружили массовое захоронение с останками 400 военных к северу от города Эль-Фаллуджа, контролируемого террористической группировкой ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в воскресенье сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Захоронение находится в предместьях населенного пункта Ас-Саклавия, расположенного в нескольких километрах к северу от Эль-Фаллуджи, и лишь накануне полностью освобожденного от террористов. По данным телеканала, тела принадлежат бойцам 10-го батальона, 53 бригады иракской армии.