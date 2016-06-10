К северу от Багдада силы безопасности Ирака уничтожили смертника

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирака в пятницу предотвратили атаку с участием террориста-смертника к северу от Багдада, злоумышленник, на котором был пояс со взрывчаткой, ликвидирован.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении представителя полиции Багдада Саада Маана.

"Террорист с поясом смертника пытался совершить нападение на военный пост в районе протока реки Тигр к северу от Багдада", - сказал Маан. По его словам, военные открыли огонь по боевику, в результате чего сдетонировала находившаяся на нем взрывчатка. Ни один военнослужащий в результате инцидента не пострадал, сообщил представитель полиции.