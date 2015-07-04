К концу года МАГАТЭ представит доклад о спорных вопросах по ядерной программе Ирана

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ К концу года МАГАТЭ представит доклад о спорных вопросах по иранской ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Однако, по его словам, для этого необходимо значительное сотрудничество со стороны Ирана.

"Я думаю, что при сотрудничестве со стороны Ирана к концу года мы сможем представить доклад по верификации вопросов, связанных с возможным бывшим военным измерением иранской ядерной программы", - заявил Амано.