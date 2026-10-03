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    К 2050 году в Бельгии почти 1 млн детей будут страдать близорукостью

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 17:03
    К 2050 году в Бельгии почти 1 млн детей будут страдать близорукостью

    В Бельгии к 2050 году почти 1 млн детей могут страдать близорукостью.

    Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа со ссылкой на Профессиональную ассоциацию оптометристов и офтальмологов страны.

    Отмечается, что такое заявление было сделано в преддверии Недели зрения, которая пройдет с 3 по 10 октября.

    Организация призвала людей перестать воспринимать близорукость как незначительное неудобство и признать ее заболеванием глаз, требующим профилактики, ранней диагностики и тщательного наблюдения.

    По данным Бельгийского статуправления, на начало 2026 года численность несовершеннолетних (жителей в возрасте до 18 лет) в стране составляла 2,3 млн человек.

    Офтальмология Бельгия
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