К 2050 году в Бельгии почти 1 млн детей будут страдать близорукостью
Другие страны
- 03 октября, 2026
- 17:03
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В Бельгии к 2050 году почти 1 млн детей могут страдать близорукостью.
Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа со ссылкой на Профессиональную ассоциацию оптометристов и офтальмологов страны.
Отмечается, что такое заявление было сделано в преддверии Недели зрения, которая пройдет с 3 по 10 октября.
Организация призвала людей перестать воспринимать близорукость как незначительное неудобство и признать ее заболеванием глаз, требующим профилактики, ранней диагностики и тщательного наблюдения.
По данным Бельгийского статуправления, на начало 2026 года численность несовершеннолетних (жителей в возрасте до 18 лет) в стране составляла 2,3 млн человек.
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