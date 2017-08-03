К 2050 году число слепых в мире может увеличиться втрое

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Число слепых людей в мире к 2050 году может увеличиться втрое.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet Global Health.

По мнению ученых, к 2050 году число слепых может увеличиться с 36 млн до 115 млн человек. Причиной этого является рост стареющего населения.

"В 2015 году в мире из 7,33 млрд человек 36 млн были слепыми… Рост и изменение в возрастной структуре населения мира приводит к значительному увеличению числа людей со слепотой и нарушением зрения … Например, количество слепых к 2020 году увеличится до отметки 38,5 млн человек, к 2050 году эта цифра вырастит до 115 млн", - говорится в отчете.

Самое большое число слепых и людей с нарушением зрения наблюдается в странах Южной Азии, а также в африканских странах, расположенных к югу от Сахары.

Исследование данных 188 стран за период с 1990 по 2015 год показало, что более 200 млн человек в настоящее время страдают от средних и тяжелых нарушений зрительного восприятия. Эта цифра может к 2050 году превысить отметку в 550 млн человек.