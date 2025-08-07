JP: Израиль планирует занять еще часть Газы

Власти Израиля собираются одобрить рассчитанный на пять месяцев план дальнейших боевых действий в секторе Газа, который предусматривает захват еще части территории анклава.

Власти Израиля собираются одобрить рассчитанный на пять месяцев план дальнейших боевых действий в секторе Газа, который предусматривает захват еще части территории анклава.

Как передает Report , об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Источники заявили изданию в среду, что план правительства по сектору Газа, поддержанный премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, должен быть представлен кабинету безопасности в четверг. Ожидается, что он будет включать в себя захват еще территорий в анклаве.

"Следует ждать, что для реализации плана задействуют пять дивизий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он рассчитан на пять месяцев", - продолжает газета.

Также предусматривается переселение примерно одного миллиона жителей города Газа. В то же время, по словам, источника, власти хотят существенно нарастить объемы гумпомощи, которые раздают жителям сектора Газа.

"Настоящий вопрос состоит в том, какую именно версию плана примут", - отметили они. В то же время два собеседника издания уточнили, что любое предложение, которое может поступить от США, напрямую повлияет на ход действий ЦАХАЛ в Газе и на обсуждения в четверг.

Между тем, передает The Times of Israel, командующий Южного военного округа ЦАХАЛ генерал-майор Янив Асор признал, что в израильском командовании существуют разногласия по поводу наилучшего способа действий в Газе.

Также ранее сообщалось, что глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступает против занятия Газы на долгий период.