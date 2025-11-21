Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 15:01
    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадевульф заявил, что план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, предложенный США - является лишь перечнем тем и вариантов, требующих дальнейшей проработки обсуждения.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Вадевульф заявил в эфире телеканала ZDF.

    Он также подчеркнул, что любые усилия, которые способствуют диалогу между сторонами являются правильными и заслуживающими поддержки.

    "Мой американский коллега Марко Рубио уже говорил, что это не план, а перечень тем и вариантов, которые необходимо адаптировать и обсуждать", - сказал Вадефуль.

    Йоханн Вадефуль Марко Рубио Стив Уиткофф Хакан Фидан Россия Украина российско-украинская война Германия

    Последние новости

    16:20
    Видео

    Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:20

    Принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8

    Медиа
    16:15

    Brent подешевела до $62,34 за баррель

    Энергетика
    16:12

    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Другие страны
    16:12

    Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий

    Бизнес
    16:10

    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    В регионе
    16:05
    Фото
    Видео

    Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-х работников Lake Hotel от удара током - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    15:55

    Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

    Внешняя политика
    15:52

    Бора Байрактар: В Турции придают большое значение стратегической коммуникации

    Внешняя политика
    Лента новостей