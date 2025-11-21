Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадевульф заявил, что план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, предложенный США - является лишь перечнем тем и вариантов, требующих дальнейшей проработки обсуждения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Вадевульф заявил в эфире телеканала ZDF.

Он также подчеркнул, что любые усилия, которые способствуют диалогу между сторонами являются правильными и заслуживающими поддержки.

"Мой американский коллега Марко Рубио уже говорил, что это не план, а перечень тем и вариантов, которые необходимо адаптировать и обсуждать", - сказал Вадефуль.