Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 15:01
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадевульф заявил, что план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, предложенный США - является лишь перечнем тем и вариантов, требующих дальнейшей проработки обсуждения.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Вадевульф заявил в эфире телеканала ZDF.
Он также подчеркнул, что любые усилия, которые способствуют диалогу между сторонами являются правильными и заслуживающими поддержки.
"Мой американский коллега Марко Рубио уже говорил, что это не план, а перечень тем и вариантов, которые необходимо адаптировать и обсуждать", - сказал Вадефуль.
