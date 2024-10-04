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Йоав Галлант: ЦАХАЛ скоро устроит "новые сюрпризы" для "Хезболлы"

Йоав Галлант: ЦАХАЛ скоро устроит "новые сюрпризы" для "Хезболлы" Израиль действует в ряде деревень в Ливане, продолжит операцию до уничтожения военных объектов "Хезболла", с которых планировались атаки на израильские территории.
Другие страны
4 октября 2024 г. 14:49
Йоав Галлант: ЦАХАЛ скоро устроит новые сюрпризы для Хезболлы

Израиль действует в ряде деревень в Ливане, продолжит операцию до уничтожения военных объектов "Хезболла", с которых планировались атаки на израильские территории.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Он отметил, что по "Хезболле" наносятся сильные удары, и что ЦАХАЛ устроит "новые сюрпризы".

"Мы уже уничтожили [главу "Хезболлы" Хасана] Насраллу, и у нас есть еще сюрпризы в запасе, некоторые из которых уже продемонстрировали, а некоторые еще только будут реализованы", - сказал министр.

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