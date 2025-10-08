Партнерство между Европейским Союзом и Гренландией очень важно, они нуждаются друг в друге.

Как сообщает европейское бюро Report, такое заявление сделал, выступая перед Европарламетом в Страсбурге, Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии, cамоуправляемой территории в составе Датского королевства.

Нильсен поблагодарил ЕС за сильную поддержку в трудные времена и указал на наличие потенциала для расширения сотрудничества в таких областях, как горнодобывающая промышленность (Гренландия обладает 24 из 34 критически важных минералов, определенных ЕС), возобновляемая энергетика ( гидроресурсы), преодоление цифрового разрыва, а также образование и устойчивый туризм.

Он также подчеркнул важность торговых отношений, особенно в сфере рыболовства, и указал на необходимость сохранения взаимовыгодной торговли.

"Арктика трансформируется из-за ускоряющегося изменения климата, трансграничного загрязнения и утраты биоразнообразия", - заявил он. Однако, народ Гренландии всегда жил за счет земли и океана, никогда не беря больше необходимого. Охота на тюленей всегда была важной частью культуры инуитов". При этом Нильсен выразил надежду, что ЕС рассмотрит возможность внесения поправок в общий запрет на размещение продуктов из тюленей на рынке ЕС, поскольку Гренландия испытывает серьезные негативные последствия от этого решения.

Позже на пресс-конференции в ответ на провокационный вопрос о сотрудничестве с США, Нильсен отметил, что оно всегда было важной части политики острова, и развитие отношений с ЕС не означает невозможность не исключает сотрудничества с другими партнерами.

"Сотрудничество и отношения играют ключевую роль в межгосударственном взаимодействии, и крайне важно, чтобы они основывались на взаимном уважении", - подчеркнул он, неоднократно обращая внимание на значимость такого подхода.

Отметим, что Гренландия вступила в Европейское сообщество в 1973 году вместе с Данией, но после получения автономии в 1979 году с введением самоуправления в составе Королевства Дания, Гренландия проголосовала за выход в 1982 году и вышла в 1985 году.