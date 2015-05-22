Стороны конфликта в Йемене заверили ООН, что примут участие в консультациях в Женеве

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Правительство Йемена и шиитские мятежники-хоуситы заверили специального посланника ООН Исмаила ульд Шейха Ахмеда в том, что они примут участие в консультациях в Женеве, которые планируется начать 28 мая. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На данном этапе мы не можем подтвердить участие той или другой стороны. Но он (спецпосланник - прим. корр.) считает, что мы располагаем необходимыми гарантиями, - сказал он. - Конечно, мы надеемся, что стороны явятся (на встречу) и будут добросовестно участвовать".

По словам Хака, на данный момент не решено, будут ли приглашены в Женеву представители других государств, или консультации пройдут в трехстороннем формате между йеменскими сторонами и ООН. "Мы ожидаем, что, по крайней мере, на начальном этапе диалог будет идти между йеменцами и ООН. Посмотрим, какую роль могут сыграть региональные и международные игроки. Конечно, мы признательны им за поддержку, но вопрос о том, примут ли они участие и в каком формате, все еще решается", - пояснил представитель генсека.