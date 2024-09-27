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Йеменские хуситы заявили, что запустили ракеты и дрон по Тель-Авиву и Ашкелону

Йеменские хуситы заявили, что запустили ракеты и дрон по Тель-Авиву и Ашкелону Йеменские мятежники-хуситы запустили ракеты и беспилотник по военным целям в израильских городах Тель-Авив и Ашкелон.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 16:32
Йеменские хуситы заявили, что запустили ракеты и дрон по Тель-Авиву и Ашкелону

Йеменские мятежники-хуситы запустили ракеты и беспилотник по военным целям в израильских городах Тель-Авив и Ашкелон.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил представитель хуситов генерал Яхья Сари в соцсети "X".

"Наши силы провели военную операцию, в рамках которой атаковали военную цель, связанную с израильским врагом, в оккупированном районе Яффа (Тель-Авив)... и важную цель в оккупированном районе Ашкелон", - сообщил он.

Он отметил, что в атаке по Тель-Авиву хуситы использовали баллистическую ракету "Палестина-2", а в атаке по Ашкелону - дрон "Яффа".

Сари утверждает, что обе атаки были успешными.

Ранее в пятницу The Jerusalem Post сообщало, что израильские ПВО перехватили ракету хуситов, которая находилась вне израильского воздушного пространства.

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