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Йеменские хуситы ударили по авианосцу США USS Harry S. Truman

Йеменские хуситы ударили по авианосцу США USS Harry S. Truman Мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары ракетами и беспилотниками по авианосцу США USS Harry S. Truman и сопровождавшим его кораблям в Красном море.
Другие страны
10 января 2025 г. 17:21
Йеменские хуситы ударили по авианосцу США USS Harry S. Truman

Мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары ракетами и беспилотниками по авианосцу США USS Harry S. Truman и сопровождавшим его кораблям в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"За последние 48 часов вооруженные силы провели несколько военных операций, наиболее значимой из которых стала атака на американский авианосец USS Harry S. Truman и ряд сопровождавших его военных кораблей в северной части Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников", - заявил Сариа.

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