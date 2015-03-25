Хуситы пообещали 100 тысяч долларов за поимку президента Хади

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Йеменские повстанцы-хуситы пообещали награду в размере 100 тысяч долларов за поимку президента Абд Раббу Мансура Хади, который, по данным ряда СМИ, бежал из города Аден. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета "26 сентября".

Источник в правительстве сообщил агентству Sputnik, что президент Хади покинул Аден в неизвестном направлении. Источник также заявил, что несколько автомобилей выехали из президентского дворца в Адене. Он предположил, что кортеж направился в аэропорт города. Другие источники сообщают, что он направился в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

По данным охраны президента, на которую ссылается агентство Франс Пресс, Хади покинул Йемен на вертолете в сопровождении дипломатов из Саудовской Аравии. Между тем, два советника президента заявили, что Хади не покидал и не собирается покидать Аден и остается в городе, сообщает агентство Рейтер.