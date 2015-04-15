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    Йеменские хуситы осудили резолюцию СБ ООН о запрете на поставку оружия

    Данные действия являются поддержкой агрессии

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Йеменские хуситы осудили резолюцию СБ ООН, в рамках которой вводится запрет на поставку оружия повстанцам, передает Reuters.

    По их словам, данные действия являются поддержкой "агрессии".

    В эфире официального телеканала хуситы "призвали народ Йемена выйти с протестом против решения СБ ООН", информирует Report со ссылкой на "Газета.Ru".

    Ранее сообщалось, что СБ ООН одобрил проект резолюции, согласно которому вводится запрет на поставку оружия повстанцам в Йемене. Как отмечается, в ходе принятия решения Россия воздержалась от голосования.

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