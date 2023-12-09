Йеменские хуситы будут препятствовать проходу судов в Израиль

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" будут препятствовать проходу судов, направляющихся в Израиль.
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"Вооруженные силы Йемена заявляют, что они будут препятствовать проходу кораблей, направляющихся в Израиль, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат. Если сектор Газа не получит необходимое ему продовольствие и медикаменты, такие корабли станут законной целью для наших вооруженных сил", - сказал он.
Сариа также предостерег "все судоходные компании от сотрудничества с израильскими портами".