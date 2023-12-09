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Йеменские хуситы будут препятствовать проходу судов в Израиль

Йеменские хуситы будут препятствовать проходу судов в Израиль Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" будут препятствовать проходу судов, направляющихся в Израиль.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 21:10
Йеменские хуситы будут препятствовать проходу судов в Израиль

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" будут препятствовать проходу судов, направляющихся в Израиль.

Как передает Report, об этом заявил представитель мятежного движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"Вооруженные силы Йемена заявляют, что они будут препятствовать проходу кораблей, направляющихся в Израиль, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат. Если сектор Газа не получит необходимое ему продовольствие и медикаменты, такие корабли станут законной целью для наших вооруженных сил", - сказал он.

Сариа также предостерег "все судоходные компании от сотрудничества с израильскими портами".

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