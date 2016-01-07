​Йемен объявил официального представителя ООН персоной нон грата

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ МИД Йемена объявил представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека персоной нон грата.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное новостное агентство.

По информации агентства, причиной для этого послужили его "несправедливые" заявления о стране.

По информации йеменского агентства SABA, правительство Йемена выразило сожаление по поводу "несправедливых" заявлений некоторых структур ООН, среди которых Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), относительно гуманитарной ситуации в Йемене и преступлений, которые совершают хуситы и лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху военные.

"Управление не замечало, не упоминало и не осуждало эти преступления в большинстве заявлений и докладов управления и агентств ООН, это потребовало от правительства начать реальное рассмотрение работы этих структур", — заявил агентству министр по правам человека Йемена Аза ад-Дин Аль-Асбахи.

Как сообщил агентству высокопоставленный представитель в правительстве Йемена, МИД страны официально проинформировал офис УВКПЧ в Женеве, что исполняющий обязанности офиса в Йемене не обладает профессионализмом и объективностью и теперь является персоной нон-грата.