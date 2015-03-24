Переговоры по урегулированию ситуации в Йемене пройдут в Катаре

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Диалог между противоборствующими сторонами в Йемене пройдет в столице Катара - Дохе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Спецпосланник ООН по Йемену Джамаль Беномар проинформировал Совбез ООН о том, что переговоры пройдут в катарской столице, а подписание (соглашения - ред.) состоится в Эр-Рияде", - сообщили источники панарабской спутниковой телестанции Al-Arabia.

Отметим, что президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади 3 марта обратился к властям стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с просьбой о проведении конференции по Йемену в Эр-Рияде. Менее чем через неделю эта просьба была удовлетворена.

К настоящему времени официальных комментариев об окончательном месте проведения диалога не поступало.